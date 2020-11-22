Вот она, замена для Усика и Ломаченко! Украина взяла 15 медалей на молодежном Евро по боксу

В черногорской Будве завершился молодежный чемпионат Европы по боксу. Украинская команда выиграла 15 медалей – 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых, заняв в общем зачете второе место. Больше наград (19) досталось лишь россиянам (9 золотых, 9 серебряных, 1 бронзовая). Между тем за спиной у нас остались Болгария, Польша и еще 18 стран континента.

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Отметим, что в Черногории уже двукратным чемпионом Европы стал земляк Василия Ломаченко из Белгород-Днестровского Юрий Захареев (до 69 кг), которому годом ранее не было равных на молодежном первенстве Старого Света в Болгарии.

Бокс, молодежный чемпионат Европы / Фото: Федерация бокса Украины

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Список призеров в составе сборной Украины

"Золото"

Юрий Захареев (до 69 кг)

Илья Тогобицкий (до 75 кг)

Никита Горбатенко (до 91 кг)

"Серебро"

Роман Литвинов (до 52 кг)

Василий Ткачук (свыше 91 кг)

Марина Стойко (до 64 кг)

Анна Сезько (до 69 кг)

Яна Тараненко (до 81 кг)

"Бронза"

Даниил Дрыжак (до 49 кг)

Геннадий Масленников (до 60 кг)

Бозорбой Матякубов (до 64 кг)

Денис Салабай (до 81 кг)

Екатерина Бондарчук (до 54 кг)

Раиса Пискун (до 75 кг)

Виктория Левчук (свыше 81 кг)

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Суммарный результат украинской сборной в Черногории стал одним из лучших в истории нашей команды. Для сравнения, на молодежном Евро-2019 нами было добыто 9 медалей, из которых 1 золотая, 3 серебряных и 5 бронзовых.

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