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Вот она, замена для Усика и Ломаченко! Украина взяла 15 медалей на молодежном Евро по боксу

22 ноября, 23:11

Олег Люлька Олег Люлька

По количеству наград, завоеванных в Черногории, украинцы заняли второе общекомандное место

В черногорской Будве завершился молодежный чемпионат Европы по боксу. Украинская команда выиграла 15 медалей – 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых, заняв в общем зачете второе место. Больше наград (19) досталось лишь россиянам (9 золотых, 9 серебряных, 1 бронзовая). Между тем за спиной у нас остались Болгария, Польша и еще 18 стран континента.

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Отметим, что в Черногории уже двукратным чемпионом Европы стал земляк Василия Ломаченко из Белгород-Днестровского Юрий Захареев (до 69 кг), которому годом ранее не было равных на молодежном первенстве Старого Света в Болгарии.

Бокс, молодежный чемпионат Европы

Бокс, молодежный чемпионат Европы / Фото: Федерация бокса Украины

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Список призеров в составе сборной Украины

"Золото"

В тренде
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  • Юрий Захареев (до 69 кг)
  • Илья Тогобицкий (до 75 кг)
  • Никита Горбатенко (до 91 кг)

"Серебро"

  • Роман Литвинов (до 52 кг)
  • Василий Ткачук (свыше 91 кг)
  • Марина Стойко (до 64 кг)
  • Анна Сезько (до 69 кг)
  • Яна Тараненко (до 81 кг)

"Бронза"

  • Даниил Дрыжак (до 49 кг)
  • Геннадий Масленников (до 60 кг)
  • Бозорбой Матякубов (до 64 кг)
  • Денис Салабай (до 81 кг)
  • Екатерина Бондарчук (до 54 кг)
  • Раиса Пискун (до 75 кг)
  • Виктория Левчук (свыше 81 кг)

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Суммарный результат украинской сборной в Черногории стал одним из лучших в истории нашей команды. Для сравнения, на молодежном Евро-2019 нами было добыто 9 медалей, из которых 1 золотая, 3 серебряных и 5 бронзовых.

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Ранее Усик рассказал, сколько лично ему денег досталось за бой с Чисорой. Из гонорара в 1,66 миллиона евро непосредственно Александру перепало порядка 40-50 процентов.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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Источники: Сегодня|Спорт , Федерация бокса Украины

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