Вот она, замена для Усика и Ломаченко! Украина взяла 15 медалей на молодежном Евро по боксу

В черногорской Будве завершился молодежный чемпионат Европы по боксу. Украинская команда выиграла 15 медалей – 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых, заняв в общем зачете второе место. Больше наград (19) досталось лишь россиянам (9 золотых, 9 серебряных, 1 бронзовая). Между тем за спиной у нас остались Болгария, Польша и еще 18 стран континента.
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Отметим, что в Черногории уже двукратным чемпионом Европы стал земляк Василия Ломаченко из Белгород-Днестровского Юрий Захареев (до 69 кг), которому годом ранее не было равных на молодежном первенстве Старого Света в Болгарии.
Список призеров в составе сборной Украины
"Золото"
- Юрий Захареев (до 69 кг)
- Илья Тогобицкий (до 75 кг)
- Никита Горбатенко (до 91 кг)
"Серебро"
- Роман Литвинов (до 52 кг)
- Василий Ткачук (свыше 91 кг)
- Марина Стойко (до 64 кг)
- Анна Сезько (до 69 кг)
- Яна Тараненко (до 81 кг)
"Бронза"
- Даниил Дрыжак (до 49 кг)
- Геннадий Масленников (до 60 кг)
- Бозорбой Матякубов (до 64 кг)
- Денис Салабай (до 81 кг)
- Екатерина Бондарчук (до 54 кг)
- Раиса Пискун (до 75 кг)
- Виктория Левчук (свыше 81 кг)
Суммарный результат украинской сборной в Черногории стал одним из лучших в истории нашей команды. Для сравнения, на молодежном Евро-2019 нами было добыто 9 медалей, из которых 1 золотая, 3 серебряных и 5 бронзовых.
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