Вот это да! Усик собрался в смешанные единоборства, не дождавшись боя с Джошуа

Непобедимый боксер-профессионал Александр Усик удивил возможным переходом в другой вид спорта. Супертяжеловес раздумывает над тем, не стоит ли попробовать силы в смешанных единоборствах. По крайней мере, серьезное предложение об этом 34-летний уроженец Крыма получил.

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О своих планах Александр рассказала телеканалу XSport:

"Мне недавно Дана Уайт написал сообщение, не хочу ли я попробовать себя в UFC. На что я ответил: "Отправьте мне, пожалуйста, sms, я готов". Так что у меня есть много вариантов, чем заняться в будущем. Я занимаюсь музыкой, танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей. Полтора года я не буду ждать [пока Джошуа и Фьюри разберутся между собой]. Я найду с кем побоксировать".

Напомним, украинец является обязательным претендентом на чемпионский бой с Энтони Джошуа по версии WBO. Однако британец договорился о двух поединках с Тайсоном Фьюри в 2021 году.

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Тем временем, Хирн готов привезти Джойса в Киев на бой с Усиком. Так что, вероятно, украинец скоро встретится с Джозефом за пояс временного чемпиона WBO.

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