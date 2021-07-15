Вот "бык"! Рэпер из Украины в Москве нокаутировал маленького сына

Рэпер-спортсмен Денис Устименко-Вейнштейн, известный по сценическому имени Джиган, не рассчитал силу своего удара и отправил полуторагодовалого сынишку в нокаут

Джиган нокаутировал сына / Фото: Instagram

Российский рэпер Джиган, который осенью проведет поединок по правилам бокса со скандальным представителем ММА Александром Емельяненко, отправил в нокаут своего полуторогодовалого сына во время тренировки.

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35-летний музыкант-спортсмен, тренируясь в форме баскетбольных "быков" из Чикаго, ударил по груше, когда ребенок пробегал рядом. Сын рэпера врезался в грушу и упал, расплакавшись.

"Это видео должно быть в ленте. Когда хотел побоксировать, но папа отправил тебя в нокдаун. P.S. Давидик не пострадал, просто его грушей оттолкнуло", – написала супруга Джигана Оксана Самойлова, выложившая видео в Instagram

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Отметим, что Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштейн) – родом из Одессы, двукратный чемпион Украины по кикбоксингу, последние годы живет в Москве.