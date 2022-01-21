"Вонючий ублюдок": хейтер Ломаченко вывел из себя будущего соперника Васи

Скандальный 35-летний боксер прославился своими едкими комментариями в адрес Александра Усика и Василия Ломаченко. Но на этот раз под острое слово Редкача попал двукратный чемпион во втором полулегком весе Джервонта Дэвис.
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А повод был самый безобидный. Американец на своей странице в Twitter опубликовал фотографии со своей маленькой дочкой.
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January 21, 2022
Конечно же первым оставил свой комментарий вездесущий Иван.
"Мои поздравления", – написал Редкач.
В ответ Дэвис послал украинского боксера.
"Пошел на х**", – ответил чемпион.
Редкач не остался в долгу перед Дэвисом и ответил американцу по всем законам жанра.
"Вонючий ублюдок, жирная сука!", – не скупился в ругательствах украинец.
Напомним, ранее Редкач уважительно относился к Дэвису, и даже ставил его выше абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко.
"Ломаченко или Камбосос? Ломаченко. Но Василий проиграет Джервонте Дэвису. Почему? Дэвис мощнее", – рассказал Редкач в интервью каналу ESNews в YouTube.
Кстати, тренер непобедимого американца Джервонты Дэвиса желает, чтобы его подопечный встретился с украинцем Василием Ломаченко. Он надеется, что бой состоится уже в этом году.
Смотрите как проводили спарринг Иван Редкач и Джервонта Дэвис
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