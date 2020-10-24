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Владимир Кличко рассказал о большой победе в проигранном Джошуа поединке

24 октября, 17:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Экс-чемпион мира по боксу философски переосмысливает свое прошлое

Бывший боксер-профессионал Владимир Кличко в последнее время ударился в философские науки. В октябре Кличко анонсировал свою новую книгу: "Сила, воля плюс характер – молодец!" Также 44-летний спортсмен вспоминает свои свершения на ринге и периодически дает им характеристику уже с новым взглядом.

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В частности, Кличко-младший по-другому посмотрел на свой последний бой – с Энтони Джошуа. Весной 2017 года украинец проиграл, а теперь находит в свершившемся как позитив, так и извлекает уроки.

Слова Владимира приводит Klitschko-brothers:

"Я многое о себе узнал в этом проигранном поединке. Я был действительно одержим целью вернуть пояса обратно в свои руки. Мне не удалось этого сделать, но я победил, проиграв этот бой. Я выиграл множество боев и титулов, объединял титулы, но никогда не сталкивался с тем, что зрители и фаны примут меня проигравшим.

Это была отличная ночь, болельщики были в восторге, Энтони и я — тоже. Я не победил, это был хороший урок для меня. Хороший урок, чтобы узнать, что ошибка была в одержимости".

Таким образом, боксер понял, что публика может благодарить и за поражения. Ранее Владимир Кличко рассказал о своих драках с Виталием: "Это было кроваво".

Смотрите, как Володя спарринговал с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram
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