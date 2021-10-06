Вдвоем на одного! Фьюри поможет Джошуа побить Усика

По мнению "Цыганского короля", под его руководством Джошуа сможет отомстить Усику за сенсационное поражение на лондонском стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.
"Я уверен, что если я буду готовить Джошуа к реваншу с Усиком, то Энтони точно победит в этом бою. Я предлагаю ему свои тренерские услуги для его реванша. Гарантирую – он победит. Я заставлю его драться как большого парня", – приводит слова Тайсона Фьюри Boxingnews24.
Напомним, что до встречи с Усиком у Джошуа уже было одно поражение на профи-ринге. В 2019-м он проиграл нокаутом Энди Руису, но в том же году взял у него реванш, перед которым, что интересно, Энтони помогал в лагере советами другой легендарный супертяж – Владимир Кличко.
Отметим, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.
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Хотя Виталий Кличко утверждает, чтореванш Усик – Кличко может состояться и в Киеве.
Также не стоит исключать проведения повторного боя Усик – Джошуа на Ближнем Востоке, как это было в случае с реваншем британца с Руисом.
Добавим, что после того как Александр Усик 25 сентября одолел Энтони Джошуа единогласным решением судей, уже украинец – безоговорочный фаворит повторного поединка у букмекеров.
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