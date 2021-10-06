6 октября 21:45
Италия --
Испания --
7 октября 21:45
Бельгия --
Франция --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚫 Скандальный закон про олигархов 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Убийство полицейского в Чернигове
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Вдвоем на одного! Фьюри поможет Джошуа побить Усика

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
6 октября, 08:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что готов тренировать Энтони Джошуа в процессе подготовки к реваншу с Александром Усиком
Джошуа и Фьюри против Усика
Джошуа и Фьюри против Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению "Цыганского короля", под его руководством Джошуа сможет отомстить Усику за сенсационное поражение на лондонском стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик с чемпионскими поясами
Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

Реклама

"Я уверен, что если я буду готовить Джошуа к реваншу с Усиком, то Энтони точно победит в этом бою. Я предлагаю ему свои тренерские услуги для его реванша. Гарантирую – он победит. Я заставлю его драться как большого парня", – приводит слова Тайсона Фьюри Boxingnews24.

Джошуа и Фьюри
Джошуа и Фьюри / Фото: Twitter

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Напомним, что до встречи с Усиком у Джошуа уже было одно поражение на профи-ринге. В 2019-м он проиграл нокаутом Энди Руису, но в том же году взял у него реванш, перед которым, что интересно, Энтони помогал в лагере советами другой легендарный супертяж – Владимир Кличко.

Реклама

Отметим, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Хотя Виталий Кличко утверждает, чтореванш Усик – Кличко может состояться и в Киеве.

Также не стоит исключать проведения повторного боя Усик – Джошуа на Ближнем Востоке, как это было в случае с реваншем британца с Руисом.

Реклама

Добавим, что после того как Александр Усик 25 сентября одолел Энтони Джошуа единогласным решением судей, уже украинец – безоговорочный фаворит повторного поединка у букмекеров.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Битва супертяжей
9 октября
До боя Фьюри - Уайлдер
Прогноз на бой
ТОП-матчи

Италия

Сегодня

21:45

Испания

2.32

3.18

3.70

Бельгия

Завтра

21:45

Франция

3.19

3.28

2.48

Финляндия

9 окт

19:00

Украина

3.76

3.42

2.18
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Суббота, 16 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять