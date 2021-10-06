Вдвоем на одного! Фьюри поможет Джошуа побить Усика

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что готов тренировать Энтони Джошуа в процессе подготовки к реваншу с Александром Усиком

Джошуа и Фьюри против Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению "Цыганского короля", под его руководством Джошуа сможет отомстить Усику за сенсационное поражение на лондонском стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

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"Я уверен, что если я буду готовить Джошуа к реваншу с Усиком, то Энтони точно победит в этом бою. Я предлагаю ему свои тренерские услуги для его реванша. Гарантирую – он победит. Я заставлю его драться как большого парня", – приводит слова Тайсона Фьюри Boxingnews24.

Джошуа и Фьюри / Фото: Twitter

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Напомним, что до встречи с Усиком у Джошуа уже было одно поражение на профи-ринге. В 2019-м он проиграл нокаутом Энди Руису, но в том же году взял у него реванш, перед которым, что интересно, Энтони помогал в лагере советами другой легендарный супертяж – Владимир Кличко.

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Отметим, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Хотя Виталий Кличко утверждает, чтореванш Усик – Кличко может состояться и в Киеве.

Также не стоит исключать проведения повторного боя Усик – Джошуа на Ближнем Востоке, как это было в случае с реваншем британца с Руисом.

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Добавим, что после того как Александр Усик 25 сентября одолел Энтони Джошуа единогласным решением судей, уже украинец – безоговорочный фаворит повторного поединка у букмекеров.