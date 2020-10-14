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"Иди сюда, мальчик!" Ломаченко и Лопес вспомнили предыдущую встречу в ринге

14 октября, 12:43

Олег Люлька Олег Люлька

Да, они уже пересекались в ринге, только не для драки, а для фото. Украинец тогда отверг объятия американца

Украинец Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес перед боем года, который состоится в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе, вспомнили свою предыдущую встречу в ринге. Да-да, они уже там пересекались, только без применения кулаков. Это произошло в декабре прошлого года, когда Лопес победил нокаутом Комми, и Ломаченко поднялся к Теофимо в ринг для совместного фото.

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Смотрите, как это было

"Я тогда сказал: "Уберите его н****н со сцены! Это момент моей славы! Что он здесь делает? Уберите его!" Но промоутеры настаивали, мол, это было нужно для раскрутки нашего с ним боя. Смотрю, он стоит в углу ринга. Я подозвал его к себе: "Эй, мальчик, иди сюда". Что я увидел в глазах Ломаченко? Взгляд мальчика, который понял, что теперь все будет по-настоящему", – рассказал о том свидании с украинским Хайтеком пока что непобедимый Теофимо Лопес

Другие воспоминания – у Василия Ломаченко.

"Мне было очень весело и смешно, потому что до этого он начал как-то высказываться обо мне, и там не совсем приятные вещи были. Но когда я зашел в ринг, когда мы стали друг к другу... Он полез еще обниматься, руку положил мне на плечо. Конечно, я не хотел этих объятий. С какой стати? Или он думал, что после того, что он говорил, я буду вести себя дружелюбно?" – недоумевает Ломаченко

Ломаченко и Лопес

Ломаченко и Лопес / Фото: YouTube

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Ломаченко vs Лопес

Ломаченко vs Лопес / Фото: Instagram

Напомним, букмекеры называют украинца фаворитом предстоящего боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Однако Лопес обещает нокаутировать Ломаченко в течение трех раундов.

Смотрите видео необычной тренировки Ломаченко

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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боксеры Василий Ломаченко ринг Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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