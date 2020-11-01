В России заговорили о новом бое Усика и Гассиева

Украинец уже побеждал россиянина в крузервейте. Теперь они могут встретиться в супертяжелом дивизионе

В России заговорили о новом бое своего боксера Мурата Гассиева против украинца Александра Усика – на сей раз уже в супертяжелом весе. Гассиев накануне дебютировал в нем, нокаутировав албанца Нури Сефери.

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Тогда как, напомним, Усик в своем втором бое в хэвивейте одолел Дерека Чисору – по итогам поединка в Лондоне все три судьи отдали победу украинцу.

"Я много раз прокручивал бой Гассиева с Усиком. В супертяжелом весе он вызовет еще больший интерес, если они дойдут до этого, как сделали в первом тяжелом весе", – заявил в комментарии ТАСС тренер Гассиева Виталий Сланов

В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика / Фото: Getty Images

Напомним, Усик и Гассиев уже встречались в крузервейте – два года назад в Москве украинец вчистую перебоксировал россиянина, что нашло свое отражение в судейских записках: 120:108, 119:109, 119:109 в пользу Усика. Тем не менее лагерь Гассиева считает, что поединок против украинца в супертяжах может сложиться для Мурата иначе.

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Отметим, что после победы над Чисорой Усик вызвал на бой Джошуа. "Энтони, я иду за тобой!" – заявил украинец.

Однако, вместе с тем, поединок с Чисорой показал, что Усику пока сложно тягаться с великанами, и, похоже, перед выходом на Джошуа или Фьюри Александру стоит провести несколько промежуточных боев. Поэтому Гассиев в качестве следующего соперника для украинца может быть вполне рабочим вариантом.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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