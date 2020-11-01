Українська
$ 28,44
33,3
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

В России заговорили о новом бое Усика и Гассиева

1 ноября, 23:00

Олег Люлька Олег Люлька

Украинец уже побеждал россиянина в крузервейте. Теперь они могут встретиться в супертяжелом дивизионе

В России заговорили о новом бое своего боксера Мурата Гассиева против украинца Александра Усика – на сей раз уже в супертяжелом весе. Гассиев накануне дебютировал в нем, нокаутировав албанца Нури Сефери.

Реклама

Тогда как, напомним, Усик в своем втором бое в хэвивейте одолел Дерека Чисору – по итогам поединка в Лондоне все три судьи отдали победу украинцу.

"Я много раз прокручивал бой Гассиева с Усиком. В супертяжелом весе он вызовет еще больший интерес, если они дойдут до этого, как сделали в первом тяжелом весе", – заявил в комментарии ТАСС тренер Гассиева Виталий Сланов

В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика

В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика / Фото: Getty Images

Напомним, Усик и Гассиев уже встречались в крузервейте – два года назад в Москве украинец вчистую перебоксировал россиянина, что нашло свое отражение в судейских записках: 120:108, 119:109, 119:109 в пользу Усика. Тем не менее лагерь Гассиева считает, что поединок против украинца в супертяжах может сложиться для Мурата иначе.

Реклама

Отметим, что после победы над Чисорой Усик вызвал на бой Джошуа. "Энтони, я иду за тобой!" – заявил украинец.

Однако, вместе с тем, поединок с Чисорой показал, что Усику пока сложно тягаться с великанами, и, похоже, перед выходом на Джошуа или Фьюри Александру стоит провести несколько промежуточных боев. Поэтому Гассиев в качестве следующего соперника для украинца может быть вполне рабочим вариантом.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Александр Усик Мурат Гассиев
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик – Чисора: где смотреть бой и когда начало
Усик – Чисора: где смотреть бой и когда началоБокс
Усик – Чисора: онлайн боя
Усик – Чисора: онлайн бояБокс
Усик ревнует жену и признался, что ему не нравится в украинских девушках
Усик ревнует жену и признался, что ему не нравится в украинских девушкахБокс
Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в Лондоне
Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в ЛондонеБокс
"Снова четыре дырки": Ломаченко показал свое плечо после операции (видео)Бокс
Усик – Чисора: видео самых ярких моментов боя
Усик – Чисора: видео самых ярких моментов бояБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять