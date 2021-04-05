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В России от последствий коронавируса скончался знаменитый комментатор

5 апреля, 18:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Гендлин не заметил, как перенес коронавирус, но позже ему стало хуже

Известный российский спортивный комментатор Владимир Гендлин скончался 5 апреля на 85-м году жизни. Напомним, что несколько дней назад от последствий коронавируса скончался знаменитый российский тренер.

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9 марта Гендлин перенес обширный инфаркт, в тот же день перенес две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. 26 марта было установлено наличие антител и сделаны выводы, что был перенесен COVID-19, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведен на ИВЛ, сообщают Ведомости.

Гендлин провел 51 бой в любительском боксе, после чего работал детским тренером и журналистом. Более 20 лет он работал комментатором на боксерских поединках.

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Несколько дней назад мы писали, что российский тренер умер прямо во время матча. В связи с трагедией матчи турнира перенесли на другую дату.

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бокс комментатор

Источник: Сегодня|Спорт

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