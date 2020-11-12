В независимом рейтинге боксеров украинцам нашли лишь два места в ТОП-50

Сегодня авторитетный в мире бокса сайт BoxRec опубликовал новый рейтинг самых сильных бойцов независимо от весовой категории. Его особенностью является то, что в нем результаты боев обрабатываются компьютером, и человек никак не влияет на формирование итогового протокола. На этот раз среди 50 лучших оказалось двое украинцев. Ранее Ломаченко после поражения от Лопеса катастрофически упал в рейтинге.

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Собственно, как и ранее, лучше других Украину в ринге представляют кумовья Александр Усик и Василий Ломаченко. И если крымчанин пытается постепенно подниматься вверх, но парень из Одесской области после поражения Теофимо Лопесу падает. На этот раз Усика поставили на 20-е место, хотя он был уже и 17-м, а Ломаченко – на 27-е.

Интересно, что выше Александра оказался латыш Марис Бриедис, которого он побеждал в "крузервейте". Обидчик Василия, американец Теофимо Лопес, находится на 13-м месте. Лидером остается мексиканский средневес Сауль Альварес, за ним – британский тяжеловес Тайсон Фьюри.

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Неделю назад Усика не включили в ТОП-10 рейтинга супертяжей.

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Смотрите, как выглядело плечо Василия после недавней операции:

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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