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В крохотном бикини и с вениками: звезда украинского бокса показала, как расслабляется

18 января, 09:45

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Татьяна Коб рассказала о пользе бани

Известная украинская спортсменка Татьяна Коб после праздников заскочила в баньку. Звезда бокса в соблазнительном бикини и с вениками в руках сделала фото на базе в Конча-Заспе.

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"Баня – это целый комплекс психофизического очищение тела и души. Недаром говорят, что баня – это мытье изнутри", – считает Коб.

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Отметим, что за свою спортивную карьеру 33-летняя украинка Татьяна Коб собрала полный комплект медалей на чемпионатах Европы. В 2009-м в Николаеве она стала "золотой", в Софии-2016 – "серебряной", а на Европе-2019 в Мадриде Коб завоевала "бронзу".

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Смотрите другие фото Татьяны Коб в Instagram

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