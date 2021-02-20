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"Устрою шоу в туалете": бывший чемпион вышел из тюрьмы и обещает крутой бой

20 февраля, 20:53

Елена Павлова Елена Павлова

Скандальный боксер ожидает большое количество просмотров

Бывший чемпион в четырех весах скандалист Эдриэн Бронер (33-4-1, 24 КО) рассказал, что думает о поединке без зрителей. Напомним, что следующем соперником Бронера называли украинца Ивана Редкача. Бой Редкача с экс-чемпионом мира был запланирован на октябрь 2019 года, но не состоялся. А уже 20 февраля Эдриэн выйдет против проспекта Джованни Сантьяго (14-0-1, 10 КО).

"Мне вообще насрать, где это делать. Поместите меня хоть в туалет, я и там устрою шоу. Конечно, присутствие фанов всегда приветствуется. Но если их нет, значит, будет больше просмотров, так что я ожидаю хорошие цифры. Все сгорают от нетерпения, дожидаясь моего боя. В субботу я устрою крутое шоу", – цитирует Бронера vRINGe.

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Напомним, что в ноябре 2020 года бывший чемпион мира не смог выплатить штраф пострадавшей женщине и сел в тюрьму.

А в августе Эдриэн уже был приговорен к семи дням тюремного заключенияза нарушение условного наказания.

Эдриэн Бронер/Фото SHOWTIME Boxing

Эдриэн Бронер/Фото SHOWTIME Boxing

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Напомним, что в ноябре 2018-го 35-летняя американка выдвинула против Бронера обвинения в сексуальных домогательствах в ночном клубе. Боксер признал вину, получил два года условно и должен был выплатить штраф. Не смог, но сообщил, что зимой 2021-го у него запланирован бой, за который он получит солидный гонорар и все отдаст. И, видимо, ему поверили.

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шоу бой боксер Эдриэн Бронер
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