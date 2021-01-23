Усику от Джойса не уйти: промоутер сообщил о решении WBO

Фрэнк Уоррен считает, что украинец может подраться с Джо за временный титул

Похоже, проясняется картина ближайших боев в супертяжелом дивизионе. Александру Усику вряд ли позволят биться с Энтони Джошуа за титул WBO и другие пояса британца, поскольку он уже почти договорился о поединке с Тайсоном Фьюри. К тому же WBO дала "добро" на объединительный "файт", а вот украинцу предлагают встретиться с еще одним подданным Ее Величества.

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На днях Джойс на машине показал, что сделает с Усиком.

О планах WBO изданию Talk Sport эксклюзивно рассказал Фрэнк Уоррен – промоутер непобедимого Джо Джойса:

"WBO написала письма всем заинтересованным сторонам. Организация хочет получить от нас пожелания по поводу боя Усик – Джойс. Конечно, мы очень-очень заинтересованы в том, чтобы Джо бился с Усиком за временный титул. Ведь Усик не может встать на пути Фьюри и Джошуа. Если мы договоримся, Тайсон и Эй Джей могут устроить бой. Победитель встречи Усика с Джойсом станет временным чемпионом. После этого победитель пары Фьюри – Джошуа должен будет защищать титул против Джойса или Усика или же освободить титул".

Как сообщалось, Усику обещают три миллиона долларов за отказ от претензий на титул.

Между тем, промоутер крымчанина Александр Красюк рассказал о письме от WBO, предложении Уоррена, но посетовал, что пока что никто не предложил его подопечному отступные. А ведь WBO обещала, что без Усика не даст "добро" на "файт" британских чемпионов по разным версиям.

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Недавно промоутер Эдди Хирн дал Усику дружеский совет.

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