Усику и не снилось: объявлены гонорары Фьюри и Уайлдера

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер на двоих гарантированно заработают 50 миллионов долларов.
Об этом сообщает Essentiallysports.
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По данным источника, гарантированный гонорар Тайсона Фьюри за бой 9 октября в Лас-Вегасе составит 30 миллионов долларов, а Деонтея Уайлдера – 20 миллионов долларов.
Кроме того, в соотношении 60% на 40% в пользу Фьюри должен быть распределен доход от продажи платных трансляций этого поединка (PPV).
Напомним, это будет уже третий бой Фьюри против Уайлдера. Первый завершился вничью, второй – победой нокаутом в исполнении Фьюри.
При этом с Фьюри либо Уайлдером уже выразил готовность драться Александр Усик за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах – в зависимости от того, у кого будет недостающий украинцу пояс.
Правда, для начала Усику нужно отстоять свои титулы в реванше с Энтони Джошуа.
Добавим, что Усику гонорары, предусмотренные Фьюри и Уайлдеру, и не снились. Как сообщалось ранее, гарантированный гонорар украинца за первый бой с Джошуа должен был составить 4 млн долларов.
"Хотелось бы больше, да. Гораздо больше", – говорил по этому поводу Усик.
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