Усику и не снилось! Объявлен гонорар Кроуфорда за избиение Брука

Поединок в Лас-Вегасе, в котором американец Кроуфорд нокаутировал своего британского соперника, принес ему 4 млн долларов

Стал известен гонорар американского боксера Теренса Кроуфорда за бой с британцем Келлом Бруком, в котором Кроуфорд нокаутировал Брука в четвертом раунде и застолбил за собой пояс чемпиона мира WBO в полусреднем весе.

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Как сообщил журналист The Athletic Майк Коппинджер, американский боксер за поединок в Лас-Вегасе получил в два раза больше поверженного им оппонента. Банковский счет Кроуфорда пополнился на четыре миллиона долларов, а Брука – на два миллиона долларов.

Интересно, что на записках двоих из трех судей Кроуфорд по ходу боя проигрывал Бруку, но технический нокаут снял все вопросы о победителе. Напомним, в 2016 году Теренс выиграл объединительный бой у украинца Виктора Постола по очкам. 33-летний американец входит в число лучших рейтинга P4P в мире и даже возглавляет его по некоторым версиям.

Кроуфорд vs Брук / Фото: Top Rank Instagram

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Ранее мы писали о гонорарах участников боя Усик – Чисора. Несмотря на победу, украинец получил "скромные" 1,66 млн евро, а британец почти в три раза больше – 4,43 млн евро.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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