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Усика зовут в Америку: промоутер, отказавшийся от него 7 лет назад, предлагает контракт

5 декабря, 11:11

Елена Павлова Елена Павлова

Украинец когда-то вел переговоры с Арумом, но не очень его интересовал

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум готов подписать контракт с украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО). На днях мы писали, что Усик уходит от братьев Кличко из-за денег, и теперь, похоже, за ним может выстроиться целая очередь из промоутеров.

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"Мы были бы счастливы подписать с ним контракт. Саша – очаровательный парень. Я достаточно хорошо его знаю из-за ситуации с Ломаченко. Top Rank с удовольствием станет его промоутером, если не будет никаких препятствий. Усик – чудесный боксер и спортсмен, но кроме того, он еще и замечательный, очень умный и веселый человек", – цитирует Арума Betway Insider.

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

"Усик не общался с нами, но у него тот же менеджер, что и у Ломаченко – Эгис Климас. Эгис бы связался со мной, если бы у нас была возможность выйти на Усика. Так что от Эгиса зависит, свяжется ли он со мной – у нас прекрасные отношения", – заверяет промоутер.

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/ Фото: Twitter

Интересно, что на старте своей профессиональной карьеры в крузервейте крымчанин вел переговоры с Top Rank. Но он не интересовал Арума как самостоятельная единица – без своего друга и кума Василия Ломаченко.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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боксер Александр Усик супертяжелый вес промоутер Боб Арум
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