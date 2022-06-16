Усика обозвали бомжом: чемпиону неинтересен главный бой года

Британец Тайсон Фьюри признался, что не намерен смотреть реванш Усик – Джошуа. И уверен, что его земляк снова проиграет украинцу

Усик vs Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов возобновить карьеру ради боя с Александром Усиком. Однако не собирается смотреть реванш украинца с Энтони Джошуа.

"Даже если бы бой проходил в моем городе, я бы не пошел смотреть, как дерутся два этих бомжа. Джошуа снова проиграет, когда подерется с Усиком. Я не вижу, как он может выиграть этот бой. Разве что попросит меня его потренировать", – говорит Фьюри.

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Напомним, что реванш Усика и Джошуа должен пройти этим летом. Осенью прошлого года Усик выиграл первый поединок.

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Ранее мы сообщали, что чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик опустился на второе место рейтинга лучших боксеров.