Усика невозможно победить. Легенда бокса сравнил украинца с нокаутером Кличко

Скандальный боксер Шеннон Бриггс считает, что с Александром Усиком будет трудно справиться любому сопернику

Шеннон Бриггс сравнил Усика с Корри Сандерсом / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшие дни будет официально объявлен реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Бывшие боксеры и эксперты дают прогнозы мегафайта, по итогам которого определится соперник Тайсона Фьюри.

По мнению экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Шеннона Бриггса, обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик практически неуязвим для своих соперников. В этом украинец напоминает ему южноафриканского нокаутера Корри Сандерса.

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"Такой супертяжеловес-левша, как Усик, во многом напоминает мне Корри Сандерса, но он более мастеровитый. Пусть Корри Сандерс покоится с миром. Этот супертяж из ЮАР был потрясающим панчером, он нокаутировал Владимира Кличко. Усик – левша, он способен наносить удары под разными углами. У него нереальная выносливость. Как побить такого парня, как он? Необходимо рубиться, драться. Кто его знает? Я даже не знаю, как его победить. Трудно сказать", – цитирует Бриггса fightnews.info.

Шэннон Бриггс назвал Усика зверем

Отметим, что Шеннон Бриггс является рекордсменом по количеству побед нокаутом в первом раунде. Он победил в первом раунде 38 соперников, из них как минимум 7 менее чем за 30 секунд.

Но когда в чемпионском бою 2010 года Бриггз встретился с Виталием Кличко, украинец сделал из скандалиста "кашу".

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В свою очередь, южноафриканский боксер Корри Сандерс в 2003 году техническим нокаутом победил Владимира Кличко и завоевал титул чемпиона WBO.

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Через год Кличко-старший отомстив Сандерсу за брата и завоевал вакантный пояс WBC.

/ Фото: Getty Images

К огромному сожалению, Корри Сандерс в 2012 году трагически погиб. Его застрелили во время ограбления в ресторане. Своим телом он спас от пуль жизнь дочери.