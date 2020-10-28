Усик загадочно тихо обратился к Чисоре перед боем и громко станцевал (видео)

Украинский боксер завершает подготовку к выходу на ринг 31 октября в Великобритании

Александр Усик и Дерек Чисора продолжают свою забавную заочную игру в соцсетях. Накануне боя в Лондоне супертяжеловесы обмениваются смешными посланиями. В это же время Чисора думает про Усика даже в бане.

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Украинский боксер записал очередное обращение к сопернику. На этот раз Александр с загадочной улыбкой поприветствовал Дерека тихим и спокойным голосом, сообщив, что он уже в Британии и рад будет увидеть его в субботу. Хотя парни еще должны встретиться, по крайней мере, на церемонии взвешивания.

Также крымчанин, известный своей склонностью к танцам на ринге, исполнил еще один номер – уже на тренировке в Лондоне.

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Напомним, поединок состоится в субботу вечером в спортивном комплексе "Уэмбли". Оппоненты будут оспаривать право на чемпионский бой по версии WBO. Поясом этой организации, как и IBF и WBA, владеет Энтони Джошуа.

На днях Усик метал в яблочко в новом виде спорта. Смотрите, как Александр тренировался перед боем с Чисорой:

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

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