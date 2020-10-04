Усик vs Усек: промоутер повздорил с британским журналистом из-за фамилии боксера (видео)

За четыре недели до боя Усик – Чисора, который состоится 31 октября в Англии, сопромоутер Александра Эдди Хирн вступил в спор с журналистом iFLTV из-за фамилии украинского боксера. Интервьюер был на сто процентов убежден, что она звучит "Усек". И руководителю компании Matchroom Boxing Хирну стоило немалых усилий доказать представителю британских медиа, что тот ошибается.
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Журналист: "Давайте вернемся к бою Усек – Чисора".
Промоутер: "Почему ты говоришь Усек? Он Усик".
Журналист: "Нет, Усек".
Промоутер: "Если бы он был Усек, то в конце было бы "ek".
Журналист: "Необязательно".
Промоутер: "Эй! Да что ты знаешь об Украине?"
Журналист: "А ты что знаешь об Украине? Ничего!"
Промоутер: "Стоп. Это ты ничего не знаешь. Мой дедушка был наполовину украинцем. Что теперь скажешь?"
Журналист: "Барри?"
Промоутер: "Да нет, с другой стороны".
Журналист: "Хорошо, значит, Уси-и-ик..."
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Напомним, ранее сам Усик угодил в скандал, рассказав американской журналистке, как нужно произносить его имя. "Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, Олександр – это по-украински. Я предпочитаю Александр", – заявил тогда боксер, получив за это немало критики в соцсетях.
Смотрите, как Усик готовится к бою с Чисорой
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