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Усик так же хорош, как Фьюри! Джошуа разочарован боем, но украинца уважает

Елена Павлова Елена Павлова
21 июля, 18:52
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Британский боксер Энтони Джошуа хотел бы провести объединительный поединок с Тайсоном Фьюри, но и украинца Александра Усика считает серьезной угрозой
Александр Усик получил бой года
Александр Усик получил бой года / Фото: Instagram

25 сентября в Лондоне британский чемпион супертяжелого веса Энтони Джошуа выйдет в ринг против украинца Александра Усика, который был абсолютным чемпионом крузервейта. На кону будут стоять четыре пояса, которые принадлежат англичанину. И Эй Джей отдал должное бойцу из Крыма.

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"Я был готов драться с Фьюри за все пояса. Но теперь нужно двигаться дальше, у меня бой с Усиком. Это новый соперник, который по уровню так же хорош, как Фьюри. Мне нужно очень серьезно отнестись к этой угрозе. Усик определенно готов к поединку. Конечно, мне бы хотелось провести сейчас бой за все пояса. Это было бы круто", – сказал Джошуа Sky Sports

"Но так случилось, что теперь у меня другой вызов. Не менее серьезный. Мне нужно, чтобы все в моем лагере были настроены очень серьезно", – сказал Джошуа

Напомним, что главным боем лета должен был стать объединительный поединок супертяжей Джошуа и Тайсона Фьюри. Но "Цыганского короля" обязали провести третью схватку против американца Деонтея Уайлдера.

Ранее мы сообщали, что непобедимый украинец уверен в победе Усика над Джошуа.

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