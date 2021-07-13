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Усик своей лысиной угрожает Джошуа. Вечером с ним лучше не встречаться

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 июля, 18:45
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Знаменитый украинский боксер продолжает подготовку к чемпионскому бою с британцем и резко меняет имидж. До сентября еще отрастет
Александр Усик - было и стало
Александр Усик - было и стало / Фото: Instagram

Экстравагантный Александр Усик продолжает удивлять. Сегодня утром мы писали, что Усик побрился наголо. 34-летний уроженец Крыма под вечер подкинул еще одну фотографию, на которую на ночь глядя страшновато смотреть.

На своей страничке в Instagram боксер предстал в именной футболку с грозным видом возле тренажеров. В подписи Александр написал на английском: "Я иду за тобой". Адресует послание действующему чемпиону мира в супертяжелом весе по трем из четырех основных версии Энтони Джошуа.

Интересно, что британец Тони Белью в комментариях признался, что "получил достаточно" и поблагодарил чемпиона. Тот "файт" прошел в 2018 году еще в "крузервейте".

Узнайте, что лысый Усик под песню Вакарчука превратился в Месси.

Напомним, что бой украинца с британцем ожидается на лондонском стадионе "Уэмбли" 25 сентября. Недавно боксер жаловался, что очередное лето он вновь проводит не в отпуске, а в подготовке к выходу на ринг. На профессиональном ринге олимпийский чемпион-2012 выиграл все 18 поединков (13 – досрочно), правда, всего лишь два – в супертяжелом весе.

Читайте также: Кличко поможет Усику подготовиться к Джошуа, а бой пройдет при 67 000 зрителей.

Смотрите сюжет о 9-летнем боксере из Таиланда:

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