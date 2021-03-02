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Усик следующий бой собирается провести в Украине – "Олимпийский", готовься!

2 марта, 15:49

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Знаменитый боксер может выйти в ринг в начале лета

Очередной поединок претендента на титул чемпиона мира Александра Усика пройдет в Украине. По крайней мере, таково желание самого боксера и его команды. 33-летний уроженец Крыма сейчас тренируется в Киеве, а его менеджеры пытаются договориться о следующем выходе на ринг. Кстати, накануне Усик возглавил рейтинг WBA, обойдя Уайлдера.

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О возможности боя на родине сообщил ресурсу luckypunchnet Сергей Лапин – директор команды Усика:

"На сегодняшний день идет втягивающий режим подготовки. Он проходит стабильно, Александр работает под руководством тренера по физической подготовке Валентина Литвинчука. По дате боя пока нет точного понимания, возможно, это будет начало июня.
Надеемся, что следующий поединок пройдет на территории нашей страны".

Из 18 своих боев в профессионалах Александр восемь провел в родных пенатах, 10 – за границей. Последний раз дома он бился в декабре 2015 года, когда победил кубинца Педро Родригеса. В супертяжелом дивизионе он провел всего два поединка. Ранее олимпийский чемпион-2012 и его промоутер Александр Красюк говорили о вероятности вечера бокса на НСК "Олимпийский". Возможно, пришло время?

Александр Красюк, Эгис Климас и Александр Усик
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Александр Красюк, Эгис Климас и Александр Усик / Фото: Reuters

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