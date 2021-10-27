Усик – сейчас бог! Джошуа удивил своим поведением

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказывается от промежуточных боев, он намерен в реванше отобрать чемпионские пояса у Александра Усика

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Британский боксер Энтони Джошуа признал величие Александра Усика. Но пообещал отобрать у украинца чемпионские пояса. Для этого Джошуа готов даже приехать в Киев.

"Усик – сейчас бог в боксе. Я хочу с ним драться. Никаких промежуточных боев! Только реванш. Бокс – это спорт воинов. Усик чемпион сейчас. Но я хочу избавиться от него", – заявил Джошуа в интервью каналу IFL TV.

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Напомним, что в конце сентября Энтони Джошуа проиграл Александру Усику свои пояса. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу украинцу. Поскольку в контракте был прописан обязательный реванш, то Джошуа выразил желание еще раз встретиться с Усиком.

Ранее мы писали, что Усик отказался признавать Тайсона Фьюри королем. Боксеры уже планируют бой за звание абсолютного чемпиона мира.