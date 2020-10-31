"Усик съест кожу с моих перчаток": Чисора обещает хорошенько "накормить" украинца

По словам британца, он нокаутировал всех своих спарринг-партнеров, а теперь шокирует Усика

Британец Дерек Чисора по прозвищу "Война" перед боем с Александром Усиком выступил с новой порцией угрожающих заявлений в адрес украинца, пообещав накормить его сегодня отнюдь не вкусным "ужином" из своих ударов на ринге "Уэмбли Арены". Напомним, онлайн-трансляция боя Усик – Чисора состоится на нашем сайте.

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Где смотреть бой Усик – Чисора и когда начало

"Мне придется принять его мощные удары. Но и ему придется съесть кожу с моих перчаток, потому что я выйду в ринг сделать то, что мне нужно. И это будет для него шоком, потому что он совсем недавно с супертяжах", – заявил Чисора

"Я тренировался восемь месяцев, и у меня все получилось. Я нокаутировал всех своих спарринг-партнеров. Мы предложили две тысячи фунтов стерлингов любому левше, который сможет меня нокаутировать. Но никто этого не сделал, все выбегали из спортзала, потому что не могли справиться с моей мощью", – добавил Чисора в комментарии BoxingScene

Александр Усик – Дерек Чисора / Фото: matchroomboxing

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Отметим, что, согласно котировкам букмекеров, с вероятностью в 80% сегодня в Лондоне победит Усик, шансы Чисоры оцениваются в 16%, вероятность ничьей – всего 4%.

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