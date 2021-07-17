Усик – серьезная угроза для супертяжелого дивизиона: неожиданный комплимент Фьюри

Украинский супертяж Александр Усик очень опасен для чемпиона мира британца Энтони Джошуа – считает английский тренер Питер Фьюри. Украинец точно бьет и может нанести большой урон.

Александр Усик готовится к бою с Джошуа / Фото: Instagram

Британский тренер и дядя одиозного супертяжа Тайсона Фьюри, Питер Фьюри, считает бывшего №1 крузервейта Александра Усика грозной силой. Украинец доставит много проблем чемпиону WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа в их очном поединке. Ранее Усик своей лысиной угрожал Джошуа.

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"Усик очень опасен. Это не прогулка по парку. Забудьте о том, что он пришел из первого тяжелого веса. Этот парень провел пару боев в супертяжелом дивизионе, он приспособился и набрал нужный вес. Усик – серьезный супертяжеловес, большой талант, так что это будет хороший бой. У него достаточно мощи, чтобы заслужить уважение Джошуа", – сказал Фьюри-старший Sky Sports

"Усик точно бьет, и каждый боец знает, что с таким весом любой панчер может причинить урон, если правильно нанесет удар. Усик принадлежит к супертяжелому дивизиону и является серьезной угрозой. Я отдаю должное Джошуа за то, что он принял этот бой. Я думаю, что в конечном итоге это будет битва навыков, потому что нельзя подвергать себя опасности. Я жду этот бой. Это отличный поединок, хорошее противостояние"

Поединок Усика и Джошуа должен состояться 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

Ранее мы писали, что Кличко поможет Усику подготовиться к Джошуа, а бой пройдет при 67 000 зрителей.