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Нужно больше "макарошек". Усик – самый легкий среди топовых супертяжей: рейтинг

1 ноября, 13:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинскому боксеру будет тяжело противостоять габаритным соперникам

Украинский боксер Александр Усик одержал вторую победу в супертяжелом весе. Вчера ночью в Лондоне он единогласным решением судей одолел британца Дерека Чисору. Победа далась украинцу крайне тяжело, и одной из причин этого были габариты соперника – Чисора оказался на 17 кг тяжелее, чего с лихвой хватило, чтобы нивелировать преимущество Усика в габаритах (он выше соперника на 4 см и имеет больший размах рук).

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Одним абзацем. Какие перспективы Усика в хэвивейте после победы над Чисорой

После боя стало понятно, что Усик недостаточно крупный для супертяжелого веса. Если рост позволяет ему конкурировать с боксерами из ТОП-10 рейтинга хэвивейта, то по по весу Александр проигрывает всем своим соперникам.

Усик не раз говорил, что ему легко будет набрать еще несколько килограммов, однако пока &quot;макарошки&quot; не сделали свое дело – в поединке с Уизерспуном, и Чисорой вес украинца не превышал отметку в 100 кг. Кстати, посмотрите, как менялся вес Усика на пути к поединку с Дереком.

В тренде
Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в Лондоне

Рейтинг боксеров супертяжелого веса по росту и весу
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Рейтинг боксеров супертяжелого веса по росту и весу

ТОП-10 рейтинга супертяжелого веса по версии boxrec.com:

  • Тайсон Фьюри – рост 206 см, вес 123,8 кг
  • Деонтей Уайлдер – рост 201 см, вес 104,4 кг
  • Энтони Джошуа – рост 198 см, вес 107,5 кг
  • Александр Поветкин – рост 188 см, вес 101,5 кг
  • Александр Усик – рост 191 см, вес 98,4 кг
  • Энди Руис – рост 188 см, вес 128,4 кг
  • Майкл Хантер – рост 188 см, вес 102,5 кг
  • Диллан Уайт – рост 193, вес 114,5 кг
  • Дерек Чисора – рост 187 см, вес 115,6 кг
  • Луис Ортис – рост 193 см, вес 107 кг
Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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