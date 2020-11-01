Нужно больше "макарошек". Усик – самый легкий среди топовых супертяжей: рейтинг

Украинский боксер Александр Усик одержал вторую победу в супертяжелом весе. Вчера ночью в Лондоне он единогласным решением судей одолел британца Дерека Чисору. Победа далась украинцу крайне тяжело, и одной из причин этого были габариты соперника – Чисора оказался на 17 кг тяжелее, чего с лихвой хватило, чтобы нивелировать преимущество Усика в габаритах (он выше соперника на 4 см и имеет больший размах рук).
Одним абзацем. Какие перспективы Усика в хэвивейте после победы над Чисорой
После боя стало понятно, что Усик недостаточно крупный для супертяжелого веса. Если рост позволяет ему конкурировать с боксерами из ТОП-10 рейтинга хэвивейта, то по по весу Александр проигрывает всем своим соперникам.
Усик не раз говорил, что ему легко будет набрать еще несколько килограммов, однако пока "макарошки" не сделали свое дело – в поединке с Уизерспуном, и Чисорой вес украинца не превышал отметку в 100 кг. Кстати, посмотрите, как менялся вес Усика на пути к поединку с Дереком.
ТОП-10 рейтинга супертяжелого веса по версии boxrec.com:
- Тайсон Фьюри – рост 206 см, вес 123,8 кг
- Деонтей Уайлдер – рост 201 см, вес 104,4 кг
- Энтони Джошуа – рост 198 см, вес 107,5 кг
- Александр Поветкин – рост 188 см, вес 101,5 кг
- Александр Усик – рост 191 см, вес 98,4 кг
- Энди Руис – рост 188 см, вес 128,4 кг
- Майкл Хантер – рост 188 см, вес 102,5 кг
- Диллан Уайт – рост 193, вес 114,5 кг
- Дерек Чисора – рост 187 см, вес 115,6 кг
- Луис Ортис – рост 193 см, вес 107 кг
Все подробности в спецтеме Бой Усика
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