Усик с голым торсом и крестом на груди подписал контракт на бой с Чисорой

Боксеры во второй раз попробуют встретиться на ринге

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на бой против британца Дерека Чисоры. Бой должен состояться 31 октября. Место проведения и другие подробности боя станут известны в ближайшее время. Боксеры должны были встретиться еще в мае, но тогда проведению боя помешала пандемия коронавируса.

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Фото момента, как Усик с голым торсом и крестиком на груди подписывает контракт на долгожданный бой, на своей странице в Instagram поделился менеджер украинца Эгис Климас.

INSTAGRAM

После почти года простоя Чисора готов выйти в ринг за 1 млн фунтов. Хотя еще в марте гонорар 36-летнего британца был вдвое больше – 2 млн и процент отчислений от платной трансляции боя на территории Великобритании. Кстати, уже появилось "зверское" промо схватки Усик – Чисора.

Напомним, что в феврале 2012 года Чисора боксировал против другого украинца – Виталия Кличко. Тогда Дерек уступил по очкам, а на пресс-конференции подрался со своим соотечественником Девидом Хэем. На счету британца 32 победы в профи при 9 поражениях.

Дерек Чисора шлет Александру Усику привет:

Чисора шлет Усику привет Видео: Instagram

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