Українська
$ 28,31
33,04
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Усик с голым торсом и крестом на груди подписал контракт на бой с Чисорой

29 сентября, 19:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боксеры во второй раз попробуют встретиться на ринге

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на бой против британца Дерека Чисоры. Бой должен состояться 31 октября. Место проведения и другие подробности боя станут известны в ближайшее время. Боксеры должны были встретиться еще в мае, но тогда проведению боя помешала пандемия коронавируса.

Реклама

Фото момента, как Усик с голым торсом и крестиком на груди подписывает контракт на долгожданный бой, на своей странице в Instagram поделился менеджер украинца Эгис Климас.

INSTAGRAM

После почти года простоя Чисора готов выйти в ринг за 1 млн фунтов. Хотя еще в марте гонорар 36-летнего британца был вдвое больше – 2 млн и процент отчислений от платной трансляции боя на территории Великобритании. Кстати, уже появилось "зверское" промо схватки Усик – Чисора.

Напомним, что в феврале 2012 года Чисора боксировал против другого украинца – Виталия Кличко. Тогда Дерек уступил по очкам, а на пресс-конференции подрался со своим соотечественником Девидом Хэем. На счету британца 32 победы в профи при 9 поражениях.

Дерек Чисора шлет Александру Усику привет:

Чисора шлет Усику привет Видео: Instagram
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик устроил пляски возле особенной машины: видео
Усик устроил пляски возле особенной машины: видеоБокс
Усик сдал экзамены в университет внутренних дел (фото)
Усик сдал экзамены в университет внутренних дел (фото)Бокс
Отправил под канаты! Наследник Кличко брутально нокаутировал испанца (видео)
Отправил под канаты! Наследник Кличко брутально нокаутировал испанца (видео)Бокс
Ломаченко с мясом: Вася набирает вес перед Лопесом (фото)
Ломаченко с мясом: Вася набирает вес перед Лопесом (фото)Бокс
Непобедимый хорват едва не убил соперника на ринге. Он хочет драться с Усиком
Непобедимый хорват едва не убил соперника на ринге. Он хочет драться с УсикомБокс
"100 литров бензина – за победу": Редкач высмеял вечер бокса в ДнепреБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять