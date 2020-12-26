Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Усик рубанет Джошуа – у него проблемы с "держалкой": прогноз на бой украинца

26 декабря, 20:17

Елена Павлова Елена Павлова

Британский промоутер считает, что против Пулева Джошуа был очень осторожным

Британский промоутер и основатель Siesta Boxing Promotions Альберт Сиеста оценил выступление Энтони Джошуа в поединке с Кубратом Пулевым, а также предсказал исход потенциального боя британского супертяжа против украинца Александра Усика.

Реклама

Читайте также: Самые сильные и самые быстрые: выбираем лучшего спортсмена Украины в 2020 году

"Джошуа был очень осторожным. Он знает, что у него проблемы с "держалкой" и даже такой пожилой адердог, как Пулев, может доставить ему неприятности. В целом Джошуа выступил прилично, рубанул его в конце. Выполнил программу-минимум, да и максимум тоже – выйти на Тайсона Фьюри", – рассказал промоутер Siesta Boxing_ru.

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

О бое Джошуа – Усик

Реклама

Сиеста отметил, что хотел бы видеть следующим соперником Джошуа украинца Усика: "Александр – это фаворит в этом бою для меня: 60% на 40%.

"Усик рубанет Джошуа, я это четко знаю. Усик другого уровня боксер".

Джошуа vs Усик

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

О бое Джошуа – Фьюри

"Поединок сумасшедший, точно самый крупный поединок нашего века. Для меня фаворит – Тайсон Фьюри. Он более техничный, быстрый, тяжелый. Мне бы хотелось, чтобы это был бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе", – сказал Сиеста.

Реклама

Ранее мы писали, что Джошуа решился отказаться от Усика и пояса WBO.

Смотрите, как Джошуа и Пулев едва не подрались на взвешивании

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксеры Александр Усик супертяжелый вес Тайсон Фьюри промоутер Энтони Джошуа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тяжелые времена: как братьев Кличко побили американские братья
Тяжелые времена: как братьев Кличко побили американские братьяБокс
Боксер Беринчик о смерти Кернеса с улыбкой:
Боксер Беринчик о смерти Кернеса с улыбкой: "В Харькове – Украина"Бокс
"Совершенный удар": сын Цзю показал тренировку хука, которым вырубает соперниковБокс
Украинский боксер покупает свои бои: громкое обвинение от скандального Редкача
Украинский боксер покупает свои бои: громкое обвинение от скандального РедкачаБокс
Редкач жестко потроллил
Редкач жестко потроллил "патриарха" Ломаченко насчет марихуаныБокс
Альварес – Смит: король бокса Канело вернулся и нанес первое поражение британцу
Альварес – Смит: король бокса Канело вернулся и нанес первое поражение британцуБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять