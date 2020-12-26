"Усик рубанет Джошуа – у него проблемы с "держалкой": прогноз на бой украинца

Британский промоутер считает, что против Пулева Джошуа был очень осторожным

Британский промоутер и основатель Siesta Boxing Promotions Альберт Сиеста оценил выступление Энтони Джошуа в поединке с Кубратом Пулевым, а также предсказал исход потенциального боя британского супертяжа против украинца Александра Усика.

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"Джошуа был очень осторожным. Он знает, что у него проблемы с "держалкой" и даже такой пожилой адердог, как Пулев, может доставить ему неприятности. В целом Джошуа выступил прилично, рубанул его в конце. Выполнил программу-минимум, да и максимум тоже – выйти на Тайсона Фьюри", – рассказал промоутер Siesta Boxing_ru.

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

О бое Джошуа – Усик

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Сиеста отметил, что хотел бы видеть следующим соперником Джошуа украинца Усика: "Александр – это фаворит в этом бою для меня: 60% на 40%.

"Усик рубанет Джошуа, я это четко знаю. Усик другого уровня боксер".

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

О бое Джошуа – Фьюри

"Поединок сумасшедший, точно самый крупный поединок нашего века. Для меня фаворит – Тайсон Фьюри. Он более техничный, быстрый, тяжелый. Мне бы хотелось, чтобы это был бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе", – сказал Сиеста.

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Ранее мы писали, что Джошуа решился отказаться от Усика и пояса WBO.

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Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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