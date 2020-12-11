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Усик проведет прощальный бой с братьями Кличко

11 декабря, 15:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец намерен уйти из K2 Promotions, но компания Кличко не собирается так просто отпускать свою главную звезду

Как мы писали ранее, Александр Усик уходит от братьев Кличко. У боксера истек срок контракта с K2 Promotions, и он не намерен его продлевать. Тем не менее, по словам гендиректора К2 Александра Карсюка, Усик проведет еще один бой под эгидой компании братьев, а затем стороны проведут переговоры.

"Мы договорились с Александром, что работаем еще один бой и тогда говорим о будущем. У нас будет 90 дней на переговоры и в течение полугода приоритетное право на подписание нового контракта. То есть, если мы предложим Усику идентичные условия, как любая другая промоутерская компания, будем иметь приоритетное право на подписание нового соглашения ", – констатирует Красюк в интервью champion.com.ua.

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Усик заключил контракт с K2 Promotions семь лет назад. За это время он дебютировал на профессиональном ринге, выиграл Всемирную боксерскую Суперсерию, стал абсолютным чемпионом в крузервейте и дебютировал в супертяжелом весе, где является обязательным претендентом на титул WBO.

Ранее Усик рассказал, сколько лично ему денег досталось за бой с Чисорой. Из гонорара в 1,66 миллиона евро непосредственно украинскому боксеру осталось порядка 40-50 процентов.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком:

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Александр Красюк

Источник: Сегодня|Спорт

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