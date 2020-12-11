Усик проведет прощальный бой с братьями Кличко

Украинец намерен уйти из K2 Promotions, но компания Кличко не собирается так просто отпускать свою главную звезду

Как мы писали ранее, Александр Усик уходит от братьев Кличко. У боксера истек срок контракта с K2 Promotions, и он не намерен его продлевать. Тем не менее, по словам гендиректора К2 Александра Карсюка, Усик проведет еще один бой под эгидой компании братьев, а затем стороны проведут переговоры.

"Мы договорились с Александром, что работаем еще один бой и тогда говорим о будущем. У нас будет 90 дней на переговоры и в течение полугода приоритетное право на подписание нового контракта. То есть, если мы предложим Усику идентичные условия, как любая другая промоутерская компания, будем иметь приоритетное право на подписание нового соглашения ", – констатирует Красюк в интервью champion.com.ua.

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Усик заключил контракт с K2 Promotions семь лет назад. За это время он дебютировал на профессиональном ринге, выиграл Всемирную боксерскую Суперсерию, стал абсолютным чемпионом в крузервейте и дебютировал в супертяжелом весе, где является обязательным претендентом на титул WBO.

Ранее Усик рассказал, сколько лично ему денег досталось за бой с Чисорой. Из гонорара в 1,66 миллиона евро непосредственно украинскому боксеру осталось порядка 40-50 процентов.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком:

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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