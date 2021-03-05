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Усик пришел тренироваться в обычный зал – реакция публики поражает

5 марта, 09:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер поддерживает себя в форме в ожидании следующего боя

Знаменитый супертяж Александр Усик даже в период между поединками не дает себе расслабиться. В эти дни боксер занимается в одном из залов Киева, о чем периодически рассказывает в соцсетях. Ожидается, что впервые в этом году 34-летний уроженец Крыма выйдет на ринг против британца Джо Джойса. Правда, дата этого события пока что неизвестна. Напомним, Усик следующий бой собирается провести в Украине.

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Между тем, Александр появился в спортзале среди обычной публики и показал несколько упражнений в своем исполнении.

Самое интересное, что окружающие не обращают на звезду никакого внимания и занимаются своими делами. То ли привыкли к его появлению, то ли их попросили не мешать. Мысли некоторых подписчиков спортсмена в Instagram выразил один из его поклонников:

"Чуваки вокруг ходят как ни в чем не бывало. Я бы там в шоке был, что я в одном зале с Усиком".

Сам боксер в подписи к видео рассказал, что за свои слова нужно отвечать:

"Можно много говорить, как лучше сделать. Но если ты не делаешь, о чем говоришь, то твои слова – пустота".

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Тем временем, опальный Селезнев тренируется с Усиком: "Жень, когда бой против Джошуа?"

Смотрите, как Александр бросал огромные мячи весом 12 кг:

Усик занимается с большим мячом

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