Усик опубликовал загадочное сообщение в соцсетях

После "переворота" в супертяжелом дивизионе в последние дни Александр Усик получил-таки шанс выйти на ринг в бою с чемпионом мира. Правда, промоутеры должны провести переговоры и завершить их подписанием контракта. При этом WBO дала командам украинца и Энтони Джошуа всего 10 дней на заключение соглашения, после чего собирается объявить торги.
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Однако, думается, до этого дело не дойдет. Косвенно подтвердил это и наш боксер. Сегодня он опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию тренировки с лаконичной и загадочною подписью на английском языке: "Coming soon" (скоро).
Стоит ли это расценивать, как скорое подписание контракта или же ожидание ближайшего боя, узнаем позже. Пока же Александр много времени проводит в спортзале.
Напомним, предварительно поединок Джошуа и Усика ожидается 21 или 28 августа в Лондоне.
Тем временем Редкач вызвал Беринчика на бой в США.
Смотрите, как Усик и его промоутер Александр Красюк обращались к Эдди Хирну: