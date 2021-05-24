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Усик опубликовал загадочное сообщение в соцсетях

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 мая, 21:00
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Украинский боксер надеется в ближайшее время подписать контракт с Энтони Джошуа и сразиться за чемпионские пояса, которыми владеет британец
Александр Усик
Александр Усик / Фото: Instagram

После "переворота" в супертяжелом дивизионе в последние дни Александр Усик получил-таки шанс выйти на ринг в бою с чемпионом мира. Правда, промоутеры должны провести переговоры и завершить их подписанием контракта. При этом WBO дала командам украинца и Энтони Джошуа всего 10 дней на заключение соглашения, после чего собирается объявить торги.

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Однако, думается, до этого дело не дойдет. Косвенно подтвердил это и наш боксер. Сегодня он опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию тренировки с лаконичной и загадочною подписью на английском языке: "Coming soon" (скоро).

Стоит ли это расценивать, как скорое подписание контракта или же ожидание ближайшего боя, узнаем позже. Пока же Александр много времени проводит в спортзале.

Александр Усик тренируется Видео: Instagram

Напомним, предварительно поединок Джошуа и Усика ожидается 21 или 28 августа в Лондоне.

Тем временем Редкач вызвал Беринчика на бой в США.

Смотрите, как Усик и его промоутер Александр Красюк обращались к Эдди Хирну:

Усик и Красюк – видео для Эдди Хирна Видео: Instagram
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