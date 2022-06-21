Усик не захотел говорить о войне в Украине перед боем с Джошуа (видео)

Александр не захотел делать громких заявлений и продолжит целенаправленно готовиться к поединку против британца

Александр Усик / Фото: Instagram

В Джидде сегодня состоялась пресс-конференция Александра Усика и Энтони Джошуа. Это их первая встреча после того, как объявили дату их реванша (20 августа).

Усик порадовал своим внешним видом на мероприятии, однако был немногословен. Несмотря на свой патриотический лук, Александр не захотел говорить о войне в Украине, хотя при этом всю речь спортсмен провел на родном языке.

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"Я очень рад, что мой следующий бой состоится в Саудовской Аравии. Спасибо тем, кто помог мне устроить его. Мы с моей командой очень благодарны, рад находиться тут. Как мы знаем, у нас сейчас сложное состояние дома, но я не об этом.

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Мы делаем свое дело с моей командой. Я никогда не делал громких заявлений, я просто трудился и выполнял свою работу в тренировочном лагере. Это то, что я и буду делать все это время до нашего поединка. А потом я выйду и буду радовать вас своим боксом".

В свою очередь, Джошуа был еще менее разговорчивым. AJ пообещал в третий раз стать чемпионом мира.

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"Мы все еще на дороге к абсолютному чемпионству. Это лишь трещина на дороге. Я фокусируюсь на цели и стану трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе".

Напомним, что в сентябре прошлого года Усик одолел британца Джошуа в Лондоне. Триумф сделал украинца чемпионом мира по версии WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Теперь же Энтони планирует вернуть пояса себе. На профессиональном уровне Александр провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом). У Джошуа 24 победы в 26 боях. Букмекеры считают Усика фаворитом боя против Джошуа.