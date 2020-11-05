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Усик не включен в ТОП-10 рейтинга супертяжей: эксперты объяснили свое решение

5 ноября, 17:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Вскоре украинец должен дебютировать в рейтинге лучших боксеров хэвивейта

Знаменитое издание The Ring не включило украинского боксера Александра Усика в ТОП-10 супертяжеловесов, тем не менее, украинец сохраняет за собой четвертую строчку в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории. К слову, Василий Ломаченко в этом рейтинге – седьмой.

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Эксперты журнала считают, что Усик достаточно хорошо боксировал с Чисорой, чтобы удерживать свою четвертую строчку в рейтинге pound-for-pound, но не смог доминировать над британским ветераном в достаточной степени, чтобы войти в десятку лучших в хэвивейте. Один из авторов не ожидал такого конкурентного боя со стороны британца.

Тем не менее, они сходятся во мнении, что Усик добьется успехов в супертяжах и вскоре окажется в ТОП-10. Тем более, что сейчас там есть такие персонажи как Майкл Хантер, которого Усик побеждал в крузервейте.

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У некоторых боксеров из первой десятки пройдут бои в ближайшее время, что может изменить ситуацию. Например, они не сомневаются, что Энтони Джошуа победит Кубрата Пулева.

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ТОП-10 боксеров супертяжелого веса:

  • Тайсон Фьюри (чемпион по версии The Ring)
  • Энтони Джошуа
  • Деонтей Уайлдер
  • Александр Поветкин
  • Диллиан Уайт
  • Луис Ортис
  • Энди Руис
  • Джозеф Паркер
  • Майкл Хантер
  • Оскар Ривас
  • Кубрат Пулев
Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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Александр Усик рейтинг боксеров

Источник: Сегодня|Спорт

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