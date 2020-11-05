Усик не включен в ТОП-10 рейтинга супертяжей: эксперты объяснили свое решение

Знаменитое издание The Ring не включило украинского боксера Александра Усика в ТОП-10 супертяжеловесов, тем не менее, украинец сохраняет за собой четвертую строчку в рейтинге боксеров вне зависимости от весовой категории. К слову, Василий Ломаченко в этом рейтинге – седьмой.

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Эксперты журнала считают, что Усик достаточно хорошо боксировал с Чисорой, чтобы удерживать свою четвертую строчку в рейтинге pound-for-pound, но не смог доминировать над британским ветераном в достаточной степени, чтобы войти в десятку лучших в хэвивейте. Один из авторов не ожидал такого конкурентного боя со стороны британца.

Тем не менее, они сходятся во мнении, что Усик добьется успехов в супертяжах и вскоре окажется в ТОП-10. Тем более, что сейчас там есть такие персонажи как Майкл Хантер, которого Усик побеждал в крузервейте.

У некоторых боксеров из первой десятки пройдут бои в ближайшее время, что может изменить ситуацию. Например, они не сомневаются, что Энтони Джошуа победит Кубрата Пулева.

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ТОП-10 боксеров супертяжелого веса:

Тайсон Фьюри (чемпион по версии The Ring)

Энтони Джошуа

Деонтей Уайлдер

Александр Поветкин

Диллиан Уайт

Луис Ортис

Энди Руис

Джозеф Паркер

Майкл Хантер

Оскар Ривас

Кубрат Пулев

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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