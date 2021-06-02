Усик назвал Украину страной третьего мира. Ему ответил боец из Грузии

Усик жалуется, что ему не дают бой против Джошуа, потому что он украинец. А боец MMA Роман Долидзе считает, что вопрос организации боя – финансы, а не национальность соперников

Александр Усик / Фото: Instagram

Александр Усик пожаловался на сложности с организацией поединка против Энтони Джошуа. Экс-доминатор крузервейта считает, что это связано с тем, что британцы не заинтересованы в поединке против украинца. Ранее даже появилась информация, что Джошуа готов отдать пояс Усику.

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"Как гражданину Украины мне гораздо сложнее. Они там думают, что мы какая-то страна третьего мира. Они там между собой что-то крутят и все остальное. Давайте боксировать, пусть покажут, что они сильнее", – заявил Усик championat.com.

Александр Усик и Эдди Хирн / Фото: Reuters

Усик добавил, что не намерен больше боксировать за звание официального претендента IBF с Филипом Хрговичем, ведь у него уже есть такой статус по линии WBO, но чемпионский бой он так пока и не получил.

"Я здесь, готов боксировать с любым. Джошуа, Фьюри, Джойс. Дайте мне конкретику. Я стою на первом месте в рейтинге WBO. Дайте Джошуа звание суперчемпиона, а мне дайте регулярный пояс. Такое же может быть? Я тоже хочу увидеть поединок Фьюри – Джошуа. Я реально хочу увидеть этот бой. Но давайте и другим ребятам дадим возможность. Чтобы не ждать и не быть вечным претендентом. Мы делаем пояса известными, а не пояса – нас", – добавил украинец.

Роман Долидзе. Фото: mma.uno

Впрочем, грузино-украинский боец смешанных единоборств Роман Долидзе не считает, что сложности с организацией боя связаны с национальностью боксеров – здесь больше играет роль финансовый вопрос.

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"Мы должны понимать, что есть определенный рынок. В Америке людям нравится треш-ток, вот и дают некоторые спортсмены хлеба и зрелищ, скандальные высказывания и поведение. И для шоу нужно, чтобы покупали платные трансляции.

Людей из России, Украины, Грузии очень сложно заставить заплатить сколько бы то ни было за прямую трансляцию. Поэтому они больше стараются делать упор на спортсменов, за которых больше заплатят. Это не означает, что этот спортсмен гораздо лучше того же украинского спортсмена. Но зато за него люди готовы платить. Мы должны понимать, что в профессиональном спорте это не только спорт, но и финансы", – считает Долидзе.