Усик начал считать часы и минуты до боя с Чисорой

Уже на этой неделе один из самых популярных в мире украинских боксеров, Александр Усик, проведет первый бой в 2020 году. 33-летний крымчанин прилетел в Великобританию, чтобы сразиться с Дереком Чисорой. Перед этим Усик показал, как надо драться с горой.

Реклама

Поединок состоится 31 октября в спортивном комплексе "Уэмбли" и станет вторым для украинца в супертяжелом весе. Александр с нетерпением ждет встречи с более искушенным соперником и даже начал считать время, которое осталось до выхода в ринг. Сегодня Усик опубликовал на своей страничке в Instagram постер, на котором запустил обратный отсчет до субботнего вечера. Правда, на "живой" афише время не меняется.

В тренде Одним абзацем. Почему Хабиб завершил карьеру на пике славы

Накануне Усика чуть не стошнило во время теста на коронавирус. Украинский боксер прибыл в Лондон и успешно сдал анализы, показавшие отсутствие у него вируса. Сейчас он проводит завершающую подготовку перед боем. Соперники будут оспаривать звание официального претендента на чемпионский пояс WBO, которым владеет англичанин Энтони Джошуа.

Смотрите, как Дерек передавал привет Александру:

Чисора шлет Усику привет Видео: Instagram

Реклама

Реклама