"Усик может победить Джошуа, Уайлдера или Фьюри": катмен из США знает украинца

Катмен украинского боксера Александра Усика Расс Анбер рассказал, что у нашего супертяжа большой потенциал и огромные шансы на победу в поединках с такими бойцами, как Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. Ранее мы писали, что Усик так победам не радуется, как снегу!

"Усик способен быть топ-претендентом если не на абсолютную корону в хевивейте, то хотя бы на завоевание ее части в бою против чемпиона. Я говорю не о временном титуле, а о таких соперниках, как Джошуа, Уайлдер или Фьюри. Я считаю, что он легитимный претендент, который может победить. Но победа не будет легкой ни в одном из этих случаев", – сказал Анбер ютуб-каналу Matt Casavant.

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Мы также писали, что будущий соперник Усика назвал дату потенциального боя. Британец Джо Джойс заявил, что его команда уже ведет переговоры о поединке с украинцем, а сама схватка планируется весной.

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Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram

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