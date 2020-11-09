Усик и Поветкин подождут. WBC дала "добро" на бой Джошуа и Фьюри

Британские боксеры могут провести объединительный поединок уже весной 2021 года

Всемирный боксерский совет (WBC) разрешил своему чемпиону в супертяжелом дивизионе Тайсону Фьюри биться с обладателем трех других поясов Энтони Джошуа, не проводя перед этим обязательную защиту титула. Об этом сообщил сегодня официальный сайт WBC.

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Правда, 12 декабря Джошуа будет биться с болгарином Кубратом Пулевым и теоретически может потерять свои почетные звания. Однако, в это мало кто верит. Интересно, что WBC даже поставила в приоритет объединительную схватку двух британцев перед защитой пояса Тайсоном. Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

Недавно дядя Фьюри озвучил свой результат боя Усика и Чисоры.

Официальным претендентом от WBC является россиянин Александр Поветкин, который нынче болеет коронавирусом. Летом он победил еще одного британца, Диллиана Уайта, но пообещал ему дать реванш.

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Кстати, Тайсон тоже еще сразится в 2020 году. 5 декабря Фьюри собирается выйти на ринг против немца Агита Кабаела. При этом WBO относительно боя Энтони и Тайсона думает по-другому: Джошуа должен защитить пояс этой организации в поединке против украинца Александра Усика. И лишь в случае успеха может рассчитывать на встречу с Тайсоном.

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