"Усик – это Холифилд – мелкий парень, побивший гигантов": комплименты от тренера-легенды

Известный американский тренер Тедди Атлас, который готовил и украинца Александра Гвоздика, сравнил Александра Усика (17-0, 13 КО) с легендарным американцем Эвандером Холифилдом. Напомним, что сегодня в Лондоне крымчанин проведет свой второй бой в супертяжах против британца Дерека Чисоры. Интереснейший мультимедийный онлайн Усик – Чисора уже стартовал на нашем сайте.

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Александр Усик / Фото: Instagram

"Усик – это Холифилд. Эвандер был самым великим чемпионом в крузервейте, и Усик вместе с ним. Он объединил все пояса в этом дивизионе. Теперь Усик поднялся выше, чтобы протестировать супертяжелые воды, как и Холифилд. Хотя некоторые люди думали, что у мелкого парня ничего не выйдет, Холифилд выиграл титулы, побив гигантов. Это было похоже на историю Давида и Голиафа. Усик постарается сделать те же вещи", – сказал Атлас в своей передаче "THE FIGHT".

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

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Атлас уверен, что Усик способен выиграть титул в супертяжелом весе: "Ставлю на него свои деньги. Потому что он умен, он, очевидно, талантливый и одаренный, и у него есть ноги. Когда он выйдет против больших парней, он сможет использовать свои ноги в противовес им. И он – сильный парень. И я знаю еще одну его способность, как и у Холифилда, которая еще не появлялась на клочке бумаги, – это способность побеждать. Он знает, как побеждать".

Александр Усик / Фото: Instagram

Накануне на взвешивании Усик оказался легче побелевшего Чисоры на 17 кг, а соперник украинца шокировал своим видом.

Напомним, что 31 октября в Лондоне на "Уэмбли Арене" Усик и Чисора будут оспаривать звание официального претендента на чемпионский пояс WBO, которым владеет англичанин Энтони Джошуа. Ранее менеджер Чисоры назвал главный недостаток Усика.

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Смотрите, как Усик тренировался перед Чисорой

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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