Усик – Чисора: реакция звезд и соцсетей на победу украинца

В ночь на воскресенье украинец выиграл тяжелый бой у британца по очкам, хотя Чисора уверен в своей победе над Усиком. Профессионалы в основном оценили труд Александра и признали закономерность его успеха, хотя он и не был ошеломляющим.

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Одним из первых на победу нашего боксера отреагировал борец-депутат Жан Беленюк.

"Сложнейший бой для Саши! Видно как ему тяжело было, особенно в первых раундах! Саша проявил настоящий бойцовский характер! Настоящий ЧЕМПИОН! Конечно, в супертяжелом дивизионе совсем другие реалии, на мой взгляд чуть не хватало мощи, разница в 16 кг очень била в глаз, но Саня справился и сделал это блестяще!"

Также Жан нашел возможность пошутить:

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Скандальный боксер Иван Редкач, который часто выступает критиком Усика и Ломаченко, поздравил с победой не столько Александра, как его катмена Русса Анбера.

Еще один британский супертяжеловес Диллиан Уайт, который вскоре проведет второй бой с Александром Поветкиным, в комментарии BoxingScene сказал, что Чисоре не хватило хорошего тренера:

"Тебе нужен свой угол, чтобы получать хорошие инструкции. Я не знаю, что ему говорили в углу. Это не боксеры, это просто ребята из ММА, занимающиеся силовыми и физическими упражнениями. А вам нужны тренеры по боксу, которые скажут вам, что делать. Как боец, вы знаете, что делать, но иногда нужен кто-то, кто поможет с планом поединка. Они много работали, приводили его в форму. К сожалению, этого недостаточно, чтобы победить элитных парней".

Американский эксперт бокса Дэн Рафаэль сообщил, что насчитал 116:112 в пользу Усика, добавив:

"Довольно хороший бой, хороший подсчет. Чисора тяжело поработал, но мастерство Усика сыграло свою роль".

Украинские болельщики в основном поддерживали своего соотечественника, хотя тоже по-разному отнеслись к увиденному. В Facebook-группе "Спорт для всех" посетители сетей укололи Усика знаменитой фразой его кумира Мухаммеда Али: "Порхай, как бабочка, жаль, как пчела". В частности, писали:

"Порхал, как шмель и жалил, как шмель". Или же: "Порхал, как шмель, жалил, как бабочка".

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А были и те, кто откровенно желал украинцу поражения.

Также были и другие колкие замечания.

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Смотрите, как Дерек передавал Александру привет перед боем:

Чисора отвечает Усику на троллинг Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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