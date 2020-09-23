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Усик – Чисора: опубликовано "зверское" промо боя

23 сентября, 16:16

Олег Люлька Олег Люлька

На видео, посвященном предстоящему поединку, украинец яростно избивает другого британца - Тони Беллью

Эдди Хирн, директор промоутерской компании Matchroom, опубликовал брутальный проморолик к бою Александра Усика против Дерека Чисоры, который сегодня обрел свою официальную дату. Как мы писали ранее, Усик и Чисора подерутся 31 октября.

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На видео, которое Эдди Хирн представил у себя в Instagram, Александр Усик зверски избивает своих последних соперников – отправляет в нокаут соотечественника Чисоры Тони Беллью (правда, это было еще в крузервейте) и сотрясает кулаками голову американца Чазза Уизерспуна, ставшего первой жертвой Усика в супертяжах.

INSTAGRAM

При этом за кадром в ролике звучит обращение Александра Усика к Чисоре: "Дерек, я иду за тобой", сказанное на английском. А завершается видео знаменитой фразой украинского боксера: "I am feel. I am very feel!".

Читайте также: Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал Чисору

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Ранее мы писали, что с поединком Усика и Чисоры возникла проблема. Так как организаторы недополучат несколько миллионов долларов по линии продажи билетов, боксерам выдвинули требование пойти на уменьшение своих гонораров. Однако оба, ради скорого проведения боя, довольно быстро согласились.

Смотрите, как Усик перед Чисорой набирает мышечную массу

Усик, тренировка с гирей Видео: Instagram

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бокс промо-ролик Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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