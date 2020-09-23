Усик – Чисора: названа официальная дата боя

Босс промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн официально объявил дату боя Александра Усика против Дерека Чисоры. Как сообщил Хирн у себя в Twitter, боксеры подерутся 31 октября. Место поединка будет названо позже. Напомним, изначально они должны были схлестнуться еще 23 мая, но бой был перенесен из-за пандемии коронавируса.
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"Позор всем ублюдкам! Вот он, бой. Время жать на газ, а не на тормоз!" – заявил Эдди Хирн, опубликовав "кровавую" афишу боя Усик – Чисора
Отметим, что Александр Усик провел на профи-ринге 17 боев, все выиграл, причем 13 своих соперников одолел нокаутом. Однако в супертяжах это будет лишь второй выход олимпийского чемпиона Лондона-2012 после победы над малоизвестным Чаззом Уизерспуном.
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Тогда как за спиной у скандалиста Дерека Чисоры, который в свое время плюнул в лицо Владимиру Кличко и отвесил пощечину его брату Виталию, 32 победы в профи при 9 поражениях.
Ранее мы писали, что Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал Чисору. Пока Александра лупили специальным шаром, он выкрикивал обращения к своему следующему сопернику: "Дерек, я иду за тобой".
Смотрите, как Усик тренирует ловкость рук перед Чисорой
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