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Усик – Чисора: названа официальная дата боя

23 сентября, 15:43

Олег Люлька Олег Люлька

С британцем, плюнувшим в лицо Кличко, Александр подерется в последний день октября

Босс промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн официально объявил дату боя Александра Усика против Дерека Чисоры. Как сообщил Хирн у себя в Twitter, боксеры подерутся 31 октября. Место поединка будет названо позже. Напомним, изначально они должны были схлестнуться еще 23 мая, но бой был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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"Позор всем ублюдкам! Вот он, бой. Время жать на газ, а не на тормоз!" – заявил Эдди Хирн, опубликовав "кровавую" афишу боя Усик – Чисора

Отметим, что Александр Усик провел на профи-ринге 17 боев, все выиграл, причем 13 своих соперников одолел нокаутом. Однако в супертяжах это будет лишь второй выход олимпийского чемпиона Лондона-2012 после победы над малоизвестным Чаззом Уизерспуном.

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Тогда как за спиной у скандалиста Дерека Чисоры, который в свое время плюнул в лицо Владимиру Кличко и отвесил пощечину его брату Виталию, 32 победы в профи при 9 поражениях.

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Ранее мы писали, что Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал Чисору. Пока Александра лупили специальным шаром, он выкрикивал обращения к своему следующему сопернику: "Дерек, я иду за тобой".

Смотрите, как Усик тренирует ловкость рук перед Чисорой

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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бой боксеры Александр Усик Дерек Чисора Эдди Хирн

Источник: Сегодня|Спорт

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