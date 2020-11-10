"Усик будет жертвой на заклание": украинцу придется несладко в супертяжах

Тайсон Фьюри не верит в Александра в боях с реально большими соперниками

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не верит, что украинец Александр Усик будет серьезным конкурентом для топов хевивейта. По словам британца, в схватках с большими бойцами бывший абсолютный чемпион крузервейта станет жертвой, обреченной на заклание. А накануне Усик посетил тренировку сборной Украины по футболу.

"В бою с Чисорой Усик не был собой. Стили делают бои, и безусловно, стиль Чисоры оказался неожиданным для него в тот вечер. Но уверен, что он извлечет уроки из этого боя, вернется в зал и перегруппируется. Однако Чисора, вероятно, один из самых мелких тяжеловесов. Если быть честным, когда Александр встретится с большим супертяжем, который может ударить, он будет жертвой на заклание", — приводит слова британца Boxingnews24.

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Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Ранее Фьюри также заявлял, что никто из 15 лучших супертяжей не дрожит от Усика. Но британский боец понимает, что украинец тоже хочет урвать свой кусок пирога в супертяжелом весе.

Тогда как бывший чемпион мира WBC и IBF Шон Портер считает, что "боксерский интеллект Усика говорит сам за себя".

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Смотрите, как Усик тренировался перед Чисорой

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

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