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Усик борется за украинский народ! Известный тренер предрекает Александру победу над Джошуа

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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22 июня, 13:12
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Наставник Александра Гвоздика Тедди Атлас считает, что на Усика повлияет война Украины против России
Тедди Атлас верит в Усика в бою с Джошуа
Тедди Атлас верит в Усика в бою с Джошуа

Уже 20 августа любителей бокса ожидает бой-реванш между Усиком и Джошуа в Саудовской Аравии. В прошлом году украинец одолел британца в Лондоне и завоевал чемпионские пояса по версии WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Свое мнение о предстоящем поединке высказал тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас. Коуч заявил, что Усик будет бороться не за деньги, а за народ.

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"Усик старше Джошуа, но иногда ты по-разному оцениваешь возраст. Как по мне, Джошуа вероятно стареет в том плане, что он доволен собой в сферах, которые касаются заработка денег. Когда ты так делаешь, ты стареешь, потому что теряешь интерес. Я считаю, что это играет свою небольшую роль.

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Для такого парня, как Усик, главное – не деньги, а бой. Мне кажется, что для него главное – честь и гордость. Я не говорю, что этого нет у Джошуа, но для Усика главное – честь, гордость и наследие. Теперь тут есть Х-фактор. Я думаю, что главное для Усика – его народ.

В Украине продолжается ужасная война с Россией и Усик – украинец, он живет там. Он может привязаться к тому, что борется за народ. Я уверен, что Александр так и сделает. В некотором смысле Усик борется за украинский народ".

Отметим, что Александр выиграл все 19 поединков в своей карьере профи, 13 из них – нокаутом. У Джошуа были 24 победы в 26 боях. К слову, букмекеры считают Усика фаворитом боя-реванша против Джошуа.

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