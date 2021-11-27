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Усик – безумный, а кто же лучший? Бриггс назвал боксера номер один

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 ноября, 17:29
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Известный американский боец Шеннон Бриггс определил лучшего боксера современности в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри - лучший, считает Шеннон Бриггс
Тайсон Фьюри - лучший, считает Шеннон Бриггс / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-чемпион мира в хэвивейте не видит конкурентов для Тайсона Фьюри и считает Цыганского короля лучшим бойцом в своем дивизионе.

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"Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес с большим отрывом. Он сделал свое дело и остается непобежденным.

Надеюсь, мы увидим от него больше последовательности, еще несколько боев. Хочется, чтобы в следующем году он выступил три-четыре раза.

Уайлдер и Фьюри во время третьего боя
Уайлдер и Фьюри во время третьего боя / Фото: REUTERS

Фьюри необходимо оставаться активным на протяжении следующих двух-трех лет, и это укрепит его величие.

Но, исходя из его габаритов, ритма, мужества, держалки, умения подниматься после нокдаунов и решимости, Фьюри однозначно номер один", – цитирует Шеннона Бриггса fightnews.info.

Тайсон Фьюри в поединке против Деонтея Уайлдера
Тайсон Фьюри в поединке против Деонтея Уайлдера / Фото: Reuters

Напомним, что недавно эксцентричный Бриггс обвинил Александра Усика в безумии, но отдал должное невероятным способностям украинца.

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Шэннон Бриггс назвал Усика зверем
Шэннон Бриггс назвал Усика зверем

Также мы сообщали, что украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBО надеется завоевать еще один недостающий пояс.

Тайсон Фьюри и Александр Усик могут сойтись на ринге
Тайсон Фьюри и Александр Усик могут сойтись на ринге / Фото: Instagram

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Рух
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