Усик – безумный, а кто же лучший? Бриггс назвал боксера номер один

Известный американский боец Шеннон Бриггс определил лучшего боксера современности в супертяжелом весе

Тайсон Фьюри - лучший, считает Шеннон Бриггс / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-чемпион мира в хэвивейте не видит конкурентов для Тайсона Фьюри и считает Цыганского короля лучшим бойцом в своем дивизионе.

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"Тайсон Фьюри – лучший супертяжеловес с большим отрывом. Он сделал свое дело и остается непобежденным. Надеюсь, мы увидим от него больше последовательности, еще несколько боев. Хочется, чтобы в следующем году он выступил три-четыре раза.

Уайлдер и Фьюри во время третьего боя / Фото: REUTERS

Фьюри необходимо оставаться активным на протяжении следующих двух-трех лет, и это укрепит его величие. Но, исходя из его габаритов, ритма, мужества, держалки, умения подниматься после нокдаунов и решимости, Фьюри однозначно номер один", – цитирует Шеннона Бриггса fightnews.info.

Тайсон Фьюри в поединке против Деонтея Уайлдера / Фото: Reuters

Напомним, что недавно эксцентричный Бриггс обвинил Александра Усика в безумии, но отдал должное невероятным способностям украинца.

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Также мы сообщали, что украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBО надеется завоевать еще один недостающий пояс.