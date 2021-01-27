Ушла из бокса и стала моделью: яркие фото красотки Валерии

Всемирно известная модель Валерия Орсини в юности занималась боксом, но нагрузки давались ей тяжело, поэтому для лучшей физической формы девушка много времени уделяла физическим упражнением. Успешной спортсменкой ей стать не удалось, зато занятия помогли обрести невероятную фигуру.

Сейчас Валерия – одна из самых узнаваемых моделей в мире. За одну фотосессию она зарабатывает от 300 тысяч долларов. Кстати, красотка не забывает о своем спортивном прошлом и нередко фотографируется с боксерской атрибутикой. Также девушка имеет более 4 миллионов фанатов в Instagram и регулярно радует их пикантными снимками. Приводим некоторые из них:

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