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Упрямый Ломаченко объяснил выбор соперника и снова вспомнил Лопеса

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 мая, 16:39
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Украинец, который готовится к бою с Накатани 26 июня в Лас-Вегасе, считает японца классным боксером, а в поединке с Теофимо насчитал ничью
/ Фото: Instagram

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко продолжает в США готовиться к встрече на ринге с Масаеси Накатани. 33-летний украинец засветился на месте будущего боя в Лас-Вегасе и немного пообщался с журналистами.

Накануне Ломаченко в забавной панаме показал свою команду и уединенное место тренировок.

Василий поделился мыслями о японце, а также еще раз признался, что в поединке с Теофимо Лопесом не увидел победу американца. Его слова приводит сайт BoxingScene:

"Накатани – это лучший выбор для меня на данном этапе. Я хочу поставить себя на место Лопеса и сравнить себя с ним. Масаеси хорошо показал себя с Теофимо, у них был "близкий" бой. Он действительно великолепный соперник для меня.

А свой поединок с Лопесом я пересматривал много раз. Мое мнение остается неизменным: это была ничья".

Напомним, "файт" Ломы с японцем пройдет чуть более, чем через месяц, – 26 июня.

Тем временем, стало известно, что за победу Ломаченко на Олимпиаде-2008 заплатили 700 тысяч долларов.

Вспомним, что говорили украинские тренеры о бое Василия с Теофимо:

Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко от Лопеса
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