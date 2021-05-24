Упрямый Ломаченко объяснил выбор соперника и снова вспомнил Лопеса

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко продолжает в США готовиться к встрече на ринге с Масаеси Накатани. 33-летний украинец засветился на месте будущего боя в Лас-Вегасе и немного пообщался с журналистами.
Накануне Ломаченко в забавной панаме показал свою команду и уединенное место тренировок.
Василий поделился мыслями о японце, а также еще раз признался, что в поединке с Теофимо Лопесом не увидел победу американца. Его слова приводит сайт BoxingScene:
"Накатани – это лучший выбор для меня на данном этапе. Я хочу поставить себя на место Лопеса и сравнить себя с ним. Масаеси хорошо показал себя с Теофимо, у них был "близкий" бой. Он действительно великолепный соперник для меня.
А свой поединок с Лопесом я пересматривал много раз. Мое мнение остается неизменным: это была ничья".
Напомним, "файт" Ломы с японцем пройдет чуть более, чем через месяц, – 26 июня.
Тем временем, стало известно, что за победу Ломаченко на Олимпиаде-2008 заплатили 700 тысяч долларов.
Вспомним, что говорили украинские тренеры о бое Василия с Теофимо: