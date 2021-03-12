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Украинский Тайсон весит 122 кг и вырубил все своих соперников: "Классный боксер"

12 марта, 14:16

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший чемпион мира прочит нашему "Халку" большое будущее

Бывший чемпион мира в легчайшем весе Владимир Сидоренко прочит успешную боксерскую карьеру украинскому супертяжу Игорю Шевадзуцкому (6-0, 6 КО). На выходных в Киеве 122-килограмовый украинский "Халк" забил белоруса уже в первом раунде.

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"Очень хорошо знаю Игоря Шевадзуцкого. Он классный боксер. Он как Тайсон. Очень нравится его манера бокса, и я думаю, что у него перспективное будущее. Он крепкий, бьющий, его техника чем-то напоминает мою. Нравится, как он выступает, как ведет себя. Он закончил все поединки нокаутом, это говорит о классной подготовке и о том, что его очень грамотно ведут промоутеры. Такие бои ему нужны, чтобы понять свои силы", – сказал Сидоренко LuckyPunch

Игорь Шевадзуцкий

Игорь Шевадзуцкий / Фото: Instagram

Во время последнего вечера бокса Шевадзуцкий отметился не только шестой досрочной победой в шести поединках в профи, но и эпическим выходом на ринг. Перед столичной публикой Игорь предстал в образе ковбоя.

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боксер Майк Тайсон супертяжелый вес Владимир Сидоренко Игорь Шевадзуцкий
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