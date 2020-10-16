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Украинский чемпион мира сделал прогноз на бой Ломаченко – Лопес

16 октября, 11:48

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Тарас Шелестюк считает, что поединок продлится все 12 раундов и принесет успех Василию

Объединительный бой в легком весе, который пройдет субботним вечером в Лас-Вегасе, привлекает повышенное внимание. Своим мнением делятся как спортсмены, так и представители других сфер деятельности. Накануне звездный игрок НБА сделал ставку на бой Ломаченко – Лопес.

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Решил высказать свой прогноз и чемпион мира среди любителей 2011 года, бронзовый призер Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк. Украинец успешно выступает и в профи, но пока до чемпионского боя не дошел. Свои размышления уроженец Макеевки, который живет в Калифорнии, высказал на собственном YouTube-канале.

  • О надеждах на успех для Лопеса:

"Я вижу шанс у Лопеса выиграть этот бой. В первые три-четыре раунда ему надо зацепить, потрясти Ломаченко и навязать ему свой бокс. И не давать Васе поймать кураж, иначе его соперникам тяжело вынести эту "бомбежку" и ту игру, которую он ведет на кураже. Считаю, все будет зависеть от тактических построений соперников".

  • О провокационных высказываниях:

"Они оба очень много наговорили, особенно Лопес. Я надеюсь, что Тео не зацепил Васю и он не кинется на Лопеса, чтобы сразу же, в первом раунде, "сделать ему больно". Это может быть тактической уловкой со стороны американца, чтобы вынудить украинца раскрыться. Тогда Лопес может попасть по нему контрударом, как это сделал Линарес, когда отправил Ломаченко в нокдаун. Так что, если Теофимо со своей мощью попадет по Васе, бой может на этом закончиться".

  • Совет для Васи и прогноз на исход:

"Так что Лому нужно внимательно провести бой и сделать то, что он лучше всего делает: просто измотать соперника и добиться титула абсолютного чемпиона мира. Я надеюсь, что бой подарит много интересного, продлится 12 раундов и завершится победой нашего, украинского, боксера".

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