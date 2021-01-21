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Украинский бренд заметили в фильме Сильвестра Сталлоне. Откуда он там взялся?

21 января, 13:56

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

По сюжету часть событий в картине разворачивается в Киеве

В знаменитом голливудском фильме "Крид II: Наследие Рокки Бальбоа" внимательные зрители заметили название и судейскую эмблему Федерации бокса Украины. Как так произошло рассказал исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун.

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Оказалось, несколько лет назад в федерацию обратилась авторитетная в американском кинобизнесе организация Clearing By Ashley Inc., специализирующаяся на получении прав на использование интеллектуальной собственности.

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"Эта организация, основанная в Лос-Анджелесе, вела переговоры с нашей Федерацией непосредственно от имени Сильвестра Сталлоне, который, безусловно, является любимцем не только киноманов, но и кумиром нескольких поколений боксеров во всем мире и, в частности, в нашей стране. Понятно, что мы пошли навстречу – и нам очень приятно, что бренд ФБУ присутствует в этой зрелищной ленте", – цитирует Пискуна сайт ФБУ.

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Напомним, что часть событий в фильме разворачивается в Киеве, где, по сюжету, тренируется и проводит боксерские бои сын Ивана Драго – извечного противника Рокки Бальбоа.

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бокс Крид Сильвестр Сталлоне
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